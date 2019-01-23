Богомолов рассказал о своем здоровье после избиения Виторганом

Режиссер Константин Богомолов рассказал о состоянии после избиения супругом Ксении Собчак Максимом Виторганом. По словам пострадавшего от кулаков Виторгана Богомолова, он обратился к врачу. У него оказался двойной перелом носа и смещение костей черепа.

В сети обуждают Ксению Собчак в образе Анны Карениной

По словам Богомолова, актриса и худрук театра на Таганке Ирина Апексимова помогла найти ему хорошего врача. "Дорогие и неравнодушные друзья) прекрасный врач (спасибо Ире Апексимовой) собрал мой переломанный в двух местах нос и привел смещённые кости черепа в более менее приличное состояние в связи с чем внутричерепное нормализовано...", - написал он в Instagram.

Теперь Богомолов может вернуться к работе. В сети сегодня обсуждают избиение Виторганом якобы любовника супруги Ксении Собчак и саму телеведущую в образе Анны Карениной.