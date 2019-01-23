Фермеры из ЮАР поселились в южных областях России

Бригады чернокожих фермеров из Южно-Африканской республики поселились в южных областях России. По пути они также обосновались на территории Казахстана и Украины. По сравнению с их родиной, здесь они нашли благоприятные условия для земледелия и проживания.



Как пишет на своей странице в Facebook известный тележурналист Андрей Караулов, ещё в 1990-х годах заброшенные плодородные земли сельскохозяйственного назначения скупили многочисленные российские банки, но так и не использовали их ни по прямому назначению, ни для перепродажи. Так они и стоят бесхозными на удивление африканских крестьян. Учитывая то, что в Африке - зона рискованного земледелия, и прогнозы учёных обещают в ближайшие десятилетия дефицит в мире питьевой воды, естественно, российские условия оказались для них просто райскими. И земля, и вода, и еда. Правда, пока непонятно, по каким миграционным программа африканцы переселяются в нашу страну.



По прогнозу Караулова, в ближайшие десять лет нужно ждать прибавления тысяч чернокожих ребятишек, которые правдами и неправдами обоснуются в России. Потому что фермеры - это всегда прибавление.



