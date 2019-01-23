В Твери из-за аварии без тепла в мороз остались почти 17 тысяч человек

В Твери из-за аварии без теплоснабжение в 20-градусный мороз остались около 17 тысяч человек. По сведениям областного управления МЧС, 22 января в 16.30 поступила информация о нарушении теплоснабжения в Твери. Предварительная причина: порыв на магистральном трубопроводе диаметром 600 мм.

Под отключение попали не только жилые дома, но и четыре детских сада, три школы и роддом, - сообщает Минэнерго. В Твери сегодня мороз 20 градусов.

Аварийная бригада должна в ближайшее время устранить ЧП. Авария произошла в микрорайоне Южный на ул. Левитана. Теплотрасса принадлежит компании «Тверская генерация». Аварийно-восстановительные работы планируется завершить к 15:00 мск 23 января.

Губернатор области Игорь Руденя ранее поручил создать группу, которая проконтролирует ход работ. На время их проведения власти организовали подачу тепла в роддом по обратному трубопроводу. Занятия в школах, оставшихся без тепла, пройдут во вторую смену в образовательных учреждениях, где отопление есть.

В Главном управлении МЧС России по Тверской области функционирует телефон «горячей линии».

Номер телефона «горячей линии» – 8 (4822) 39-09-30.