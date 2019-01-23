Врачи рассказали о напитках, которые помогут быстро согреться в морозы

Московские врачи рассказали, какие напитки позволят быстро согреться в морозы. Медики рекомендуют не употреблять для этой цели алкоголь, поскольку он расширяет периферические сосуды.

По словам врачей, лучше всего пить горячие травяные чаи, можно добавлять в них лимонник или имбирь. Прекрасным выбором в холодные дни будут также качественный горячий шоколад и какао, передает утром в среду, 23 января, Агентство городских новостей "Москва".

Интересно, что кофе в отличие от вышеуказанных напитков не обладает согревающими свойствами. Более того, его не рекомендуется пить слишком часто.