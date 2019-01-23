В Роспотребнадзоре сообщили о росте заболеваемости гриппом среди детей

В Роспотребнадзоре в среду, 23 января, сообщили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ среди российских детей выросла с 14 по 20 января. Кроме того, увеличился рост активности циркуляции вирусов.

Как сообщается сегодня на официальном сайте Роспотребнадзора, в настоящий момент в эпидемический процесс наиболее активно вовлечены дети возрастных групп 3-6 и 7-14 лет.

В ведомстве также уточнили, что в четырех субъектах страны превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом было зафиксировано среди детей в возрасте до 2 лет, в возрастной группе 3-6 лет подобный показатель был зафиксирован в 11 субъектах, 7-14 лет - тоже в 11 регионах. Аналогичные показатели наблюдаются сейчас и среди лиц старше 15 лет.