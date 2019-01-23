В Москву и соседние области пришли сильные морозы

В Москву и регионы Центральной России пришли сильные морозы. В столице 23 января в 9 часов утра термометры в Северном Тушино показывали минус 20 градусов. Утром в Калуге, в 180 километрах от Москвы, местами было до минус 27 градусов.

Крещенские морозы в этом году нагрянули после самого Крещения, которое православные верующие отметили 19 января. По прогнозу синоптиков, завтра, 24 января, в столичном регионе днем уже будет теплее - минус 14 градусов. Но по ночам морозы - в районе 20 градусов.

В связи с установившимися на территории России морозами Роспотребнадзор напомнил об основных правилах профилактики обморожения при прогулках и работе на воздухе.

Обморожение представляет собой повреждение какой-либо части тела (вплоть до омертвения) под воздействием низких температур.той системы, провоцирующим фактором может быть курение и употребление алкоголя.

Есть несколько простых правил, которые позволят вам избежать переохлаждения и обморожений на сильном морозе:

избегайте употребления спиртного – алкогольное опьянение на самом деле вызывает большую потерю тепла, в то же время вызывая иллюзию тепла.

не курите на морозе – курение уменьшает периферийную циркуляцию крови, и таким образом делает руки и ноги более уязвимыми;

носите свободную одежду – это способствует нормальной циркуляции крови. Одевайтесь многослойно, при этом между слоями одежды будут прослойки воздуха, отлично удерживающие тепло. Либо используйте специальное термобелье. Верхняя одежда обязательно должна быть непромокаемой;

не выходите на мороз без варежек, шапки и шарфа.

как только на прогулке вы почувствовали переохлаждение или замерзание конечностей, необходимо как можно скорее зайти в любое теплое место.

прячьтесь от ветра – вероятность обморожения на ветру значительно выше;

перед выходом на мороз на продолжительное время плотно поешьте – вам может понадобиться энергия.

особое внимание обращайте на состояние детей и пожилых людей. Следует учитывать, что у детей теплорегуляция организма еще не полностью настроена, а у пожилых людей и при некоторых болезнях функция теплорегуляции бывает нарушена.