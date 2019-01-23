В Москву и соседние области пришли сильные морозы
23 января 2019, 09:59 [ «Аргументы Недели» ]
В Москву и регионы Центральной России пришли сильные морозы. В столице 23 января в 9 часов утра термометры в Северном Тушино показывали минус 20 градусов. Утром в Калуге, в 180 километрах от Москвы, местами было до минус 27 градусов.
Крещенские морозы в этом году нагрянули после самого Крещения, которое православные верующие отметили 19 января. По прогнозу синоптиков, завтра, 24 января, в столичном регионе днем уже будет теплее - минус 14 градусов. Но по ночам морозы - в районе 20 градусов.
В связи с установившимися на территории России морозами Роспотребнадзор напомнил об основных правилах профилактики обморожения при прогулках и работе на воздухе.
Обморожение представляет собой повреждение какой-либо части тела (вплоть до омертвения) под воздействием низких температур.той системы, провоцирующим фактором может быть курение и употребление алкоголя.
Есть несколько простых правил, которые позволят вам избежать переохлаждения и обморожений на сильном морозе:
избегайте употребления спиртного – алкогольное опьянение на самом деле вызывает большую потерю тепла, в то же время вызывая иллюзию тепла.
не курите на морозе – курение уменьшает периферийную циркуляцию крови, и таким образом делает руки и ноги более уязвимыми;
носите свободную одежду – это способствует нормальной циркуляции крови. Одевайтесь многослойно, при этом между слоями одежды будут прослойки воздуха, отлично удерживающие тепло. Либо используйте специальное термобелье. Верхняя одежда обязательно должна быть непромокаемой;
не выходите на мороз без варежек, шапки и шарфа.
как только на прогулке вы почувствовали переохлаждение или замерзание конечностей, необходимо как можно скорее зайти в любое теплое место.
прячьтесь от ветра – вероятность обморожения на ветру значительно выше;
перед выходом на мороз на продолжительное время плотно поешьте – вам может понадобиться энергия.
особое внимание обращайте на состояние детей и пожилых людей. Следует учитывать, что у детей теплорегуляция организма еще не полностью настроена, а у пожилых людей и при некоторых болезнях функция теплорегуляции бывает нарушена.