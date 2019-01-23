Жительница Курил: «Никакой паники по поводу передачи островов у нас нет»
23 января 2019, 09:13 [ «Аргументы Недели» ]
Столичные журналисты связались по телефону с жителями Шикотана и Кунашира, чтобы выяснить, как население островов относится к их возможной передаче Японии. Оказалось, что большинство курильчан в это не верит.
«Никакой паники по поводу передачи островов у нас нет. Мы даже не хотим эти глупости слушать! Мы уверены, что нас никто не бросит, хотя тоже выпускаем пар в соцсетях», - рассказала «Московскому комсомольцу» жительница Шикотана Юлия.
В процитированном материале отмечается, что многие местные являются сторонниками «совместной экономической деятельности» с Японией. Однако в чем конкретно она должна выражаться, никто толком объяснить не может.
Кто соблазняет Кремль отдать Курилы Японии? Об этом главный редактор еженедельника «Аргументы недели» Андрей Угланов поговорил с Вячеславов Штыровым, представителем Республики Саха (Якутия) в Москве. Смотрите интервью-шоу #ЗАУГЛОМ.