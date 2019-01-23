Жительница Курил: «Никакой паники по поводу передачи островов у нас нет»

Столичные журналисты связались по телефону с жителями Шикотана и Кунашира, чтобы выяснить, как население островов относится к их возможной передаче Японии. Оказалось, что большинство курильчан в это не верит.

«Никакой паники по поводу передачи островов у нас нет. Мы даже не хотим эти глупости слушать! Мы уверены, что нас никто не бросит, хотя тоже выпускаем пар в соцсетях», - рассказала «Московскому комсомольцу» жительница Шикотана Юлия.

В процитированном материале отмечается, что многие местные являются сторонниками «совместной экономической деятельности» с Японией. Однако в чем конкретно она должна выражаться, никто толком объяснить не может.