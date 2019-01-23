В Благовещенске задержан владелец приюта, в котором найдены 40 трупов собак

В Амурской области сотрудники полиции в Благовещенске задержали владельца приюта для собак "Дружок", в котором волонтеры обнаружили десятки трупов животных. О задержании владельца зооприюта сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В благовещенском приюте "Дружок" обнаружены трупы собак

По данным МВД, руководитель приюта находился за рубежом. Стражи порядка задержали его по возвращению. Задержанный находится в изоляторе временного содержания. Следователи подготовили постановление о возбуждении ходатайства об его аресте.



СМИ неделю назад написали, что в полицию поступило заявление о том, что в приюте "Дружок" в селе Чигири собаки содержатся в ненадлежащих условиях. Оперативники нашли на месте происшествия погибших собак. Ветеринары заключили, что животные погибли от истощения. Было возбуждено уголовное дело по статье "жестокое обращение с животными".