В России с 1 февраля проиндексируют социальные выплаты

В России с 1 февраля 2019 года будут проиндексированы федеральные выплаты. Инфляция в 2018 году, по данным Росстата, составила 4,3 процента. Соответственно, на 4,3 процента и повысятся все федеральные выплаты.

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Федеральные выплаты: выплаты Героям СССР и России, ветеранам, полным кавалерам Ордена Славы, гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварий и ядерных испытания (в том числе ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, тем, кто подвергся радиационному воздействию при испытаниях на Семипалатинском полигоне). К федеральным выплатам также относится пособие на погребение.

По данным Минтруда РФ, с 1 января 2018 года установлен единый порядок индексации социальных выплат. Размер пособия увеличивается один раз в год с 1 февраля текущего года исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год, - пишет "Российская газета".