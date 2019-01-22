Парк, где невозможно не влюбиться

С середины октября прошлого года в Ростове начал свою работу уникальный мультимедийный музей, Исторический парк «Россия-моя история». Уже за первый квартал работы там побывало около 40 тысяч человек, в том числе и туристы из зарубежья.

Чем же интересен этот парк и что лично меня в нем так поразило?

Когда мне предложили поехать в музей, в голове сразу же возникла мысль: «Экспонаты…Кого сейчас этим удивишь?». И каково же было мое удивление, когда, приехав в Исторический парк «Россия-моя история», я не увидела там ни одного экспоната. Их там нет. Я бы даже не назвала это место музеем, медиапарк – это нечто иное.

На площади более 8,5 тысячи кв. метров расположились мультимидийные возможности: видеостены, панорамные кинотеатры, трехмерные реконструкции городов и сражений, голографические инсталляции, система Touch-screen, где любой из посетителей медиапарка может поднести руку к экрану и прочитать историческую справку. Все это размещено на двух этажах парка и охватывает историю России от возникновения Древнерусского государства до наших дней. Постоянных экспозиций, четыре. Это «Рюриковичи», «Романовы», «1914-1945: От великих потрясений к Великой Победе» и «Россия — Моя история: 1945—2017». 270 метров «живой» истории!

Разве это может не заинтересовать?

В ближайших планах руководства парка разработать открытые лекции по разбору современных военных кинолент, а именно проанализировать как представлен образ русского солдата в кинокартинах разного времени. Также планируется показ некоторых фильмов в кинотеатре медиапарка.

Важное место в историческом парке «Россия-моя история» занимает региональный контент и, прежде всего, донское казачество. В каждом из представленных исторических периодов нашей страны особенное значение уделяется истории казачества на Дону, а также роли казачества в войнах. Особенно об мне запомнилась фраза сотрудника музея Антона Рябчевского, который проводил экскурсию:

- Наполеон Бонапарт как-то сказал: «Была бы у меня конница атамана Платова, я бы завоевал весь мир!».

Стоит отметить, что музей предлагает каждому посетителю пройти обзорную экскурсию или же выбрать определенный период в истории страны. На мой взгляд, это очень правильно и удобно. Если для ребенка или же подростка будет интересна обзорная экскурсия, то уже взрослому человеку интересней углубиться в определенный этап. Каждая экскурсия длится около 1 часа. Но кто знает, как быстро пролетит время в интересной прогулке по такому парку?

Я не спорю, что все музеи по-своему хороши. И все нужны. Но, думаю, вряд ли кто-то не согласится со мной, что современному поколению обычные музеи уже не так интересны, как интерактивные. Ведь жизнь нынешней молодежи неразрывно связана с различными гаджетами, и в обычных музеях молодым людям скучновато. Именно поэтому считаю мультимедийный парк хорошей альтернативой для изучения истории России. Огромные фотоленты, объемные изображения, инсталляции, видеоряды и многое другое, несомненно впечатлят не только подростков, но и взрослых людей. Увидеть своими глазами Сталинградскую битву, изучить изнутри огромные заводы, поучаствовать в различных викторинах или посмотреть кино на потолке, на мой взгляд, все это необычно и захватывающе.

А вы когда-нибудь гуляли в парке, где невозможно не влюбиться… в историю России?

И каково же было мое удивление, когда, оказавшись в музее, я не увидела там ни одного экспоната

Справка «АН»:

Исторический парк «Россия -моя история» является по счету 18 парком, который открыли в Российской Федерации по указу Президента России.

В историческом парке представлено 900 единиц мультимедийной техники, 11 кинозалов, 20 интерактивных 3D-носителей с реконструкцией исторических событий, мультимедийные карты, 20-метровый купол с видеопроекцией, интерактивные панорамы и декорации. Общая площадь выставочного пространства составляет 8,5 тысячи кв. метров площади.

Панорамно узнать 1000-летнюю историю нашей страны с древнейших времен до современности жители Ростова смогут на выставках «Рюриковичи», «Романовы», «1914—1945: От великих потрясений к Великой Победе», «Россия — Моя история: 1945—2017», где с помощью современных проекционных и мультимедийных носителей большой объем исторического материала преподносится ярко и интересно.

НА ЗАМЕТКУ

График работы:

Вторник - воскресенье - с 10:00 до 20:00

Понедельник - выходной

Адрес: проспект Шолохова 31 "И", парк культуры и отдыха им. Островского.

Цены:

На просмотр экспозиции на одном из этажей парка:

Взрослый билет - 200 рублей, билет студента - 150 рублей, школьника - 100 рублей, многодетные семьи (3 и более детей) - 400 рублей, семейный билет (2 взрослых, 2 ребенка) – 400 рублей на всю семью.

Услуги экскурсовода – 1 000 рублей, обзорная экскурсия для школьных групп от 11 до 25 человек - 1 500 рублей.