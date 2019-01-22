Как маленькие дети влияют на интимную жизнь родителей

Рождение ребенка - всегда праздник. Несмотря на сопряженные с этим событием хлопоты, переживания и возможные трудности. А как появление на свет малыша влияет на личную жизнь его родителей?

Эксперты Центра социологических исследований Германии, проведя опрос 1776 супружеских пар выяснили, каким образом меняется интимная жизнь пары, когда мужчина и женщина становятся родителями.

Например, отмечается, что подавляющее большинство опрошенных экспертами супругов из-за ежедневной высокой занятости (работа, дети, домашние дела и прочее) предпочитают быстрый секс перед сном.