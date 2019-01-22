Зачем Facebook провел челлендж #2009vs2019?

В социальной сети Facebook недавно прошел челлендж #2009vs2019. Кто же инициатор такого рода акций в соцсетях? С какой целью они проводятся? Для чего нужны снимки наших лиц в разные годы?

Особо любознательные журналисты выяснили, что подобного рода флешмобы инициируют сами социальные сети. К примеру, тот же фейсбук (и, соответственно, инстаграм) в прошлом году проводил челлендж #2012vs2018. Пользователи по всему миру выложили миллиарды своих фотографий, датированных 2012 и 2018 годами. Теперь же пользователям было предложено выложить свои снимки с десятилетней разницей в датах: 2009 и 2019 годы. В чем же «фишка»?

Многие пользователи сети догадываются (и журналисты подтверждают эту догадку), что на этих огромных массивах фотоданных Искусственный Интеллект осваивает технологию распознавания лиц. «Фишка» в том, что ИскИн учится в том числе предсказывать, как будет выглядеть конкретный человек через определенный промежуток времени – десять или двадцать лет. Именно для этого нужен массив датированных фотографий. Зачем это нужно?

Первым напрашивается предположение, что это делается для персонализации таргетированной рекламы. ИскИн сможет оценить ваш возраст, даже если вы ни в одной соцсети не укажете дату своего рождения. И сеть будет показывать вам рекламу, таргетированную по возрасту.

Во-вторых, в этом могут быть заинтересованы страховые и медицинские компании. Например, если ИскИн решит, что вы что-то слишком быстро меняетесь не в лучшую сторону (стареете), то страховка для вас будет стоить дороже, предполагает Телеграм-канал «Экономика цифровой эры».