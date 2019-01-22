Создатель телеграм-канала @The_Idiot рассказал, откуда берутся новые идеи для материалов, а также объяснил некоторые интересные вещи, собственно, касающиеся самого проекта.

- Как ваш канал приобрёл популярность?

- Мы завели канал в конце лета 2017 года. Тогда же в Telegram начали появляться имиджевые, общественно-политические и журналистские каналы. Формат канала как раз предполагает, что аудитории будут интересны новостные события, в которых та или иная сторона становится идиотом или идиоткой, в зависимости от контекста.

- Где вы берёте инфоповоды для своих постов?

- Инфоповоды берём обычно из заголовков новостных изданий, Telegram-каналов. Стараемся не брать под копирку, но иногда редакторы не успевают и не всегда обращают на это внимание.

- На чем специализируется ваш канал больше всего?

- Мы раньше писали часто, не давали никаких картинок в канал, были таким ретранслятором новостной сферы. В середине прошлого года начали иллюстрировать материалы, а в конце года решили больше внимания уделять именно качеству, а не количеству. Telegram очень сильно вырос по количеству каналов и сейчас важно дать человеку самую мякотку адских новостных инфоповодов.

- Как вы собираетесь продвигать свой телеграмм-канал у дальнейшем и как уже смогли заполучить внимание аудитории?

- С сменой формата рекламы у нас очень подросло количество рекламодателей, средства мы реинвестируем в продвижение, а также проводим взаимопиар с другими каналами. Пока что мы не думаем, что будем менять рекламный подход. Отметим, что хороший результат также дают топы (подборки каналов), но мы стараемся не частить с ними и тщательно отбирать по контенту и охвату партнёров. Аудитория любит наш канал, потому что посты вызывают обычно сильные эмоции, будь то юмор или раздражение. Мы замечаем органический рост, а также видим, что многие материалы скидываются в большие чаты.

- Почему вы решили так назвать свой канал?

- Здесь всё по-Достоевскому, идиот скорее не человек, страдающий слабоумием с рождения, а скорее человек, который из-за своей глупости делает идиотские поступки, либо попадает в идиотские истории. Также хотелось бы верить, что канал формирует общественное мнение о людях, поступках и социальных процессах. Чем меньше идиотов, тем лучше для всех.

- В жизни много идиотизма. Расскажите самую идиотскую историю из жизни вашего канала.

- Весной прошлого года нам обратились представители Чубайса с просьбой выкупить блокировку на упоминание его фамилии в канале. Мы написали об этом пост, так как не очень любим данного персонажа. Об этом сразу заговорила вся медиасфера, оказывается они к многим обратились и хорошо что большинство каналов не стало помогать Чубайсу. Было забавно, они даже нам судом угрожали.