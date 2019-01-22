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От цветочков к ягодкам

22 января 2019, 17:03 [ «Аргументы Недели. Вятка» ]

 В Неме прошло очередное занятие Школы садоводов Олега Валенчука. Семь лет назад по инициативе депутата Государственной Думы РФ Олега Валенчука открылась Школа садоводов. Жители Немы посещают бесплатные занятия уже не первый год и каждый раз получают на них массу полезной и актуальной информации, что называется из первых рук.

16 января с лекцией, посвященной ошибкам прошлого сезона, в актовом зале администрации города выступил заведующий госсортучастком Александр Паладич.

За годы работы с различными плодово-ягодными культурами им накоплен бесценный опыт выращивания смородины, земляники, малины, жимолости и других культур. В этот раз он подробно остановился на правильной агротехнике выращивания земляники и малины. В ходе лекции, он опроверг многие расхожие мнения и рассказал о том, что при выращивании земляники и малины нельзя делать ни в коем случае.

Например, он пояснил, почему под эти ягоды не стоит вносить навоз. От него они начнут «жировать» и давать много сочной зелени, а вот плодов садоводы могут и вовсе не дождаться.

Не стоит вносить в землю и древесные опилки, а в лунку – древесную золу. Этим вы раскислите почву и приживаемость новых кустиков земляники будет мала.

- Это вам не капуста и свекла, а золу внести лучше в почву, при подготовке грядки, - уточнил Александр Александрович. – На квадратный метр внесите пол -литра золы, и разгребите граблями. И самое основное в уходе – две – три недели после посадки не рыхлите грядку, а лучше замульчируйте. Вот здесь можно использовать опилки, лучше перепревшие. Для мульчирования подойдет и солома, сено, свежескошенная трава, компост, перегной. Сено и солому лучше измельчить. Мыши не заведутся, если стебли будут десяти сантиметровой длины. Ягоды лежащие не на земле, будут чище.

Многие немчане отметили, что из года в год допускали одни и те же ошибки, которые будут исправлять в новом сезоне.

- Все занятия в Школе садоводов ведут опытные ученые, известные в нашем регионе агрономы и селекционеры – Алла Леонидовна Феоктистова, Елена Анатольевна Шиляева, Александр Александрович Паладич и другие, - отметил Олег Валенчук. - Поэтому у слушателей есть возможность получить актуальную информацию по новинкам селекции, современным средствам ухода и защиты растений, а также задать свои вопросы. Наши лекторы и далее будут проводить занятия в областном центре и районах области.

 

 

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