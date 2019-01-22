Крымчане поддержали Джамбулата Умарова создать «рубрику для извинений в СМИ»

Напомним, что с инициативой выступил министр по национальной политике Чечни Джамбулат УМАРОВ в эфире радио «Говорит Москва». Министр рассказал, что власти республики ищут тех, кто «пишет, что отравили воду в колодце, что вместо вакцин людям вводится яд или что в детском садике отравили кашу» и заставляют извиняться за сказанное в эфире местного телевидения, пишут «Аргументы недели-Крым».

При этом УМАРОВ признал, что народный стеб над телеизвинениями достиг такого уровня, что их, для снижения планки негатива, есть смысл вынести в отдельные рубрики как на телевидении, так и печати.

Министр высказался за инициативу допуска пользователей в интернет по паспорту – это, по его мнению, даст возможность оскорбленным подать в суд на распространителя информации.

Крымчане, обсуждая инициативу чеченского министра в социальных сетях, скорее склоняются к мысли о справедливости его предложений, как гарантирующей равенство прав граждан.