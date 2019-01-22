В России может появиться налоговый вычет по расходам на фитнес

Граждане России могут получить новый социальный налоговый вычет по расходам на спортивно-оздоровительные услуги. Соответствующий законопроект опубликован на официальном правовом портале. От смерти – спасаем. Инвалидов – плодим

Поправки в Налоговый кодекс, предлагаемые законопроектом, предусматривают предоставление социального налогового вычета в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за оказанные ему организациями физкультурно-оздоровительные услуги.

Сейчас законопроект проходит стадию публичного обсуждения, которая завершится 4 февраля. В случае принятия документа он вступит в силу с 2020 года. Предлагаемые поправки в Налоговый кодекс разработаны по итогам совещания у вице-премьера РФ Ольги Голодец, сообщает РИА Новости.