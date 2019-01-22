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За неделю в Приангарье заболели гриппом 70 детей

22 января 2019, 15:14 [ «Аргументы Недели» ]

За неделю в Приангарье заболели гриппом 70 детей
Фото: pixabay.com

В Иркутской области увеличивается рост заболеваемости ОРВИ. Так, с 14 по 20 января зарегистрировано 13 тысяч 274 случаев. Диагноз грипп подтвержден у 70 детей.

При необходимости нужно вызывать врача на дом, самолечение недопустимо. Именно врач должен поставить диагноз и назначить лечение, пишет Телеинформ.

Также введен режим ЧС в Забайкальском селе Устье, жители которого уже пять суток остаются без света, передает ОТР.

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//Новости СМИ2

//В мире

В Вашингтоне для госслужащих открыли бесплатную столовую

В Вашингтоне для госслужащих открыли бесплатную столовую

Гуманитарная организация World Central Kitchen открыла в центре Вашингтона столовую, где выдают бесплатные обеды госслужащим, которые не получают зарплату из-за шатдауна правительства США.

//Экономика

Госдолг России достиг минимального показателя за последние десять лет

Госдолг России достиг минимального показателя за последние десять лет

Внешний долг Российской Федерации уменьшился более чем на 10 процентов и практически подошёл к показателю 2009 года. Тогда он составлял 445,5 миллиарда долларов, передаёт КП.РУ.

//В мире

Киевский радикал раскрыл вероятное будущее Донбасса после возвращения на Украину

Киевский радикал раскрыл вероятное будущее Донбасса после возвращения на Украину

Николай Коханивский, лидер одной из запрещенных в России украинских праворадикальных группировок, рассказал, какое будущее может ждать ДНР и ЛНР после возвращения под контроль киевских властей.

//Экономика

В ВТО сообщили, когда Белоруссия может присоединиться к организации

В ВТО сообщили, когда Белоруссия может присоединиться к организации

Во Всемирной торговой организации во вторник, 22 января, сообщили, когда Белоруссия сможет завершить все необходимые процедуры и вступить в ВТО. Переговоры о данном процессе ведутся с 1993 года.

//В мире

СМИ: ученый из Ирака помогал террористам создавать химическое оружие

СМИ: ученый из Ирака помогал террористам создавать химическое оружие

В СМИ накануне появилась информация о том, что ученый Сулейман аль-Афари, работавший в министерстве промышленности и минеральных ресурсов Ирана, помогал террористам создавать химическое оружие.

//Новости МирТесен



//Происшествия

В Ханты-Мансийске приземлился самолет, который, предположительно, был захвачен

В Ханты-Мансийске приземлился самолет, который, предположительно, был захвачен

В Ханты-Мансийске днем во вторник экстренно приземлился самолет, следовавший из Сургута в Москву. Согласно некоторой информации, предоставленной источниками, воздушное судно было захвачено.

//Спорт

Алина Загитова не явилась на первую тренировку чемпионата Европы

Алина Загитова не явилась на первую тренировку чемпионата Европы

Российские фигуристки Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова не появились на первой тренировке в рамках чемпионата Европы, который проходит в Минске, сообщает Sport24.

//Шоу-бизнес

Поклонники Кристины Орбакайте не узнали на фото ее повзрослевшего сына Дени

Поклонники Кристины Орбакайте не узнали на фото ее повзрослевшего сына Дени

Поклонники популярной певицы Кристины Орбакайте не узнали на фотографии ее повзрослевшего сына. Артистка во вторник, 22 января, опубликовала на своей страничке снимок с 20-летним Дени Байсаровым.

//Шоу-бизнес

Шнуров поиронизировал над любовью Волочковой показывать всем свой шпагат

Шнуров поиронизировал над любовью Волочковой показывать всем свой шпагат

Сергей Шнуров не смог обойти стороной такую тему, как шпагаты Анастасии Волочковой. Он в стихах посмеялся над Настей и шутливо посоветовал "в ситуации любой" делать шпагат.

//В мире

Живут же люди! Эритрея – Пушкин в бесправной морской стране «богов»

Живут же люди! Эритрея – Пушкин в бесправной морской стране «богов»

Давайте для начала выясним, где же находится это интересная страна, так как уверен, что некоторые даже не слышали это красивое название. Государство Эритрея расположено в Восточной Африке и имеет в соседях Судан, Джибути, Эфиопию, а также… Красное море.

//В мире

Шаман убедил родителей заживо похоронить своего ребенка

Шаман убедил родителей заживо похоронить своего ребенка

Чудовищный случай произошел в индийском городе Шахджаханпур. Поддавшись влиянию местного шамана, родители заживо похоронили собственную новорожденную дочь, якобы «одержимую» злыми духами.

//Новости партнеров

//Политика

Супруге премьер-министра Японии подарили улитку из Сколково

Супруге премьер-министра Японии подарили улитку из Сколково

Министр просвещения РФ Ольга Васильева во вторник провела экскурсию по детскому технопарку "Кванториум" в Сколково для Акиэ Абэ - супруги премьер-министра Японии. Об этом сообщает агентство ТАСС.

//Шоу-бизнес

Кончаловский и Высоцкая уехали в Париж после венчания

Кончаловский и Высоцкая уехали в Париж после венчания

Обвенчавшиеся Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая улетели в Париж. Пара по-прежнему продолжает принимать поздравления.

//Общество

В России может появиться налоговый вычет по расходам на фитнес

В России может появиться налоговый вычет по расходам на фитнес

Граждане России могут получить новый социальный налоговый вычет по расходам на спортивно-оздоровительные услуги. Соответствующий законопроект опубликован на официальном правовом портале.

//Здоровье

Ключевые симптомы начавшегося инсульта головного мозга озвучили специалисты

Ключевые симптомы начавшегося инсульта головного мозга озвучили специалисты

Специалисты в области здравоохранения назвали главные симптомы начавшегося инсульта головного мозга. Об этом рассказывается в публикации, появившейся некоторое время назад в российском интернет-сегменте.

//Здоровье

Ученые нашли способ улучшить работу мозга при помощи мобильного приложения

Ученые нашли способ улучшить работу мозга при помощи мобильного приложения

Ученые Кембриджского университета разработали приложение-игру, которое может улучшить способность концентрации благодаря тренировке мозга. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

//Общество

Крымчане поддержали Джамбулата Умарова создать «рубрику для извинений в СМИ»

Крымчане поддержали Джамбулата Умарова создать «рубрику для извинений в СМИ»

Напомним, что с инициативой выступил министр по национальной политике Чечни Джамбулат УМАРОВ в эфире радио «Говорит Москва».

//Происшествия

В Москве молодая женщина избила таксиста и угнала его авто

В Москве молодая женщина избила таксиста и угнала его авто

Сотрудники правоохранительных органов задержали 27-летнюю жительницу столицы, которая избила водителя такси и угнала его автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.

//В мире

Герой ДНР обозначил единственный сценарий разрешения конфликта ополченцев и ВСУ

Герой ДНР обозначил единственный сценарий разрешения конфликта ополченцев и ВСУ

Герой ДНР Ахра Авидзба назвал единственный сценарий разрешения конфликта между защитниками Донбасса и армией Украины. Соответствующее заявление ополченец сделал в разговоре с военкором Юрием Котенком.

//Новости СМИ2

//Политика

Украина – это страна несбывшихся желаний

Украина – это страна несбывшихся желаний

Политический аналитик Павел Шипилин внимательно выслушал предвыборные обещания действующего президента Украины Петра Порошенко и дал им оценку.

//Шоу-бизнес

В Париже задержан всемирно известный музыкант

В Париже задержан всемирно известный музыкант

В Париже сотрудники полиции в минувший понедельник задержали всемирно известного музыканта и актера. Согласно последней информации осведомленных источников, речь идет об артисте Крисе Брауне.

//live

Собчак, как новое слово в психотерапии - или все-таки рога трубят?

Собчак, как новое слово в психотерапии - или все-таки рога трубят?

Артист Виторган-младший, являющийся законным мужем бывшей телеведущей Собчак, вероятно, из-за ревности, разбил нос режиссеру Богомолову. Это неудивительно. Кто ж не подерется из-за неземной красоты бывшего кандидата в президенты?!

//Происшествия

В Мурманской области потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М3

В Мурманской области потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М3

Во вторник, 22 января, стало известно, что в Мурманской области потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М3. Источники отмечают, что авария случилась в ходе посадки воздушного судна на военный аэродром.

//Шоу-бизнес

Уютный снимок Анны Семенович привел в восторг поклонников

Уютный снимок Анны Семенович привел в восторг поклонников

Певица, бывшая солистка популярной группы "Блестящие" Анна Семенович опубликовала уютный снимок. Поклонники пришли в восторг от фотографии, на которой женщина запечатлена в нестандартном образе.

//Футбол

Криштиану Роналду избежал тюрьмы, согласившись на сделку со следствием

Криштиану Роналду избежал тюрьмы, согласившись на сделку со следствием

В Мадриде суд приговорил знаменитого футболиста Криштиану Роналду к штрафу в размере более 19 миллионов евро и условному тюремному заключению сроком на 23 месяца.

//Общество

Пассажир российского самолета потребовал развернуть воздушное судно в Афганистан

Пассажир российского самолета потребовал развернуть воздушное судно в Афганистан

Пассажир самолета, следовавшего в Москву из Сургута, во время полета потребовал, чтобы пилот развернулся и направил борт в Афганистан. Об этом сегодня сообщил источник в авиадиспетчерских службах.

//В мире

Названы препятствия для объединения противостоящих Украине республик Донбасса

Названы препятствия для объединения противостоящих Украине республик Донбасса

Названы помехи для объединения противостоящих Украине Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующая публикация некоторое время назад появилась на страницах отечественных сетевых СМИ.

//В мире

Никол Пашинян посетит штаб-квартиру ЕАЭС в Москве

Никол Пашинян посетит штаб-квартиру ЕАЭС в Москве

Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен посетить в Москве штаб-квартиру Евразийского экономического союза. Согласно последней информации источников, визит политика состоится 25 января.

//Происшествия

На Урале многодетный отец случайно сжег лес

На Урале многодетный отец случайно сжег лес

Многодетный житель Челябинской области случайно сжег лес. Согласно последней информации осведомленных источников, инцидент произошел еще 9 мая прошлого года неподалеку от села Октябрьское.

//Футбол

Пребывание в СИЗО может сделать из Кокорина инвалида

Пребывание в СИЗО может сделать из Кокорина инвалида

Форвард "Зенита" Александр Кокорин находится в неутешительной физической форме. Долгое отсутствие тренировок и недавняя травма сильно сказались на здоровье спортсмена.

//Здоровье

Ночной дожор: еда перед сном не вредит здоровью

Ночной дожор: еда перед сном не вредит здоровью

Японские учёные опубликовали результаты исследования, ставшие радостными для каждого любителя плотно подкрепиться перед сном. По словам японцев, поздний ужин не приносит вреда здоровью.

//Происшествия

В московском кафе официантка сломала руку посетительнице

В московском кафе официантка сломала руку посетительнице

В одном из кафе на проспекте Мира в Москве официантка сломала руку посетительнице. Согласно последней информации осведомленных источников, сотрудница заведения также нанесла клиентке колотое ранение.

//Экономика

Эксперт: российский внешний долг будет снижаться каждый год

Эксперт: российский внешний долг будет снижаться каждый год

Профессор факультета экономических наук ВШЭ Олег Вьюгин заявил, что внешний долг России будет снижаться ежегодно. По словам эксперта за прошлый год этот показатель достиг десятилетнего минимума.

//Шоу-бизнес

Пользователи Сети бурно отреагировали на драку Виторгана и Богомолова

Пользователи Сети бурно отреагировали на драку Виторгана и Богомолова

Любовный треугольник Максима Виторгана, Константина Богомолова и Ксении Собчак оказался недолгим. Публичное избиение соперника скорее последний штрих в истории, где все точки над i давно расставлены.

//В мире

26 богатейших людей планеты совсем уже обнаглели

26 богатейших людей планеты совсем уже обнаглели

В преддверии давосского экономического форума благотворительная организация Oxfam традиционно опубликовала доклад о состоянии материального неравенства в мире. Согласно документа, 26 богатейших людей земли владеют капиталом, сопоставимым со скромными доходами 3,8 млрд беднейших людей планеты.

//Культура

С Кобзона посмертно сняли европейские санкции

С Кобзона посмертно сняли европейские санкции

Во вторник, 22 января, стало известно, что с покойного артиста Иосифа Кобзона посмертно сняли санкции Европейского союза. Ограничения были наложены на певца из-за его позиции по ситуации на Украине.

//Криминал

Под Ростовом заключённые напали на сотрудников колонии

Под Ростовом заключённые напали на сотрудников колонии

В Каменск-Шахтинске осуждённые агрессией ответили на требование работников исправительной колонии №12 сдать запрещённые предметы. К самим заключённым физическая сила со стороны работников колонии не применялась.

//В мире

Известная блогерша сорвалась в пропасть в бикини и замерзла насмерть

Известная блогерша сорвалась в пропасть в бикини и замерзла насмерть

Известная 36-летняя блогерша У Цзиюнь погибла на Тайване при восхождении на гору Юйшань. Молодая женщина прославилась на весь мир своими нестандартными фотографиями в бикини на вершинах разных гор.

//Происшествия

Опасность взрыва сохраняется на двух горящих кораблях в Черном море

Опасность взрыва сохраняется на двух горящих кораблях в Черном море

Сегодня днем стало известно, что на горящих в Черном море кораблях сохраняется опасность взрыва. Соответствующую информацию предоставили во вторник, 22 января, в пресс-службе Росморречфлота.

//Шоу-бизнес

СМИ утверждают, что сын Федора Бондарчука разводится с женой

СМИ утверждают, что сын Федора Бондарчука разводится с женой

В СМИ во вторник, 22 января, появилась информация о том, что сын Федора Бондарчука Сергей разводится со своей супругой – дочерью главы Федерации спортивной борьбы России Татианой Мамиашвили.

//Наука

Учёный считает, что эксперименты с изменением ДНК уже не остановить

Учёный считает, что эксперименты с изменением ДНК уже не остановить

Доктор биологических наук Сергей Киселев прокомментировал ситуацию в Китае, где учёный проводил эксперименты по созданию генетически модифицированных детей.

//В мире

Полковник ДНР нашел причину провалов боевых вылазок воюющих против Донбасса ВСУ

Полковник ДНР нашел причину провалов боевых вылазок воюющих против Донбасса ВСУ

Полковник армии самопровозглашенной ДНР Сергей Попов озвучил причину провалов боевых вылазок военнослужащих Вооруженных сил Украины. С соответствующим заявлением ополченец выступил в разговоре с журналистами.

//В мире

Политолог прокомментировал высказывание о "позорном провале" политики Киева

Политолог прокомментировал высказывание о "позорном провале" политики Киева

Российский политолог, экономист Александр Дудчак днем во вторник, 22 января, прокомментировал резонансное высказывание украинского депутата Дмитрия Добродомова о "позорном провале" политики Киева.

//Общество

Сергей Шахрай об изменении Конституции России: не надо лечить насморк гильотиной

Сергей Шахрай об изменении Конституции России: не надо лечить насморк гильотиной

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с предложениями по изменению Конституции РФ. Инициативу спикера для «Аргументов недели» прокомментировал один из авторов Основного закона Сергей Шахрай.

//В мире

Счастье быть похороненным в разрисованном детьми гробу...

Счастье быть похороненным в разрисованном детьми гробу...

В английском городе Бат директора местной школы, которая скончалась от онкологического заболевания, всем миром похоронили в гробу, украшенным рисунками учеников школы.

//Общество

Высота сугробов в Москве достигла 6 сантиметров

Высота сугробов в Москве достигла 6 сантиметров

Во вторник, 22 января, высота сугробов в Москве достигла 6 сантиметров. Согласно последней информации синоптиков, причиной является метель, которая поднялась вечером в минувший понедельник.

//Шоу-бизнес

Певица Алекса ответила на предположения поклонников о своей анорексии

Певица Алекса ответила на предположения поклонников о своей анорексии

Поклонники Алексы давно подозревают, что их любимая певица страдает анорексией. Шутка ли - девушка весит всего 46 килограммов. Звезда ответила на предположения фанатов в соцсетях.

//В мире

Американские СМИ: Россия одержала над США победу "без единого выстрела"

Американские СМИ: Россия одержала над США победу "без единого выстрела"

Американские журналисты заявили, что Россия смогла "победить США без единого выстрела". Согласно последней информации, это стало возможным благодаря деятельности главы Штатов Дональда Трампа.

//Общество

Полицейские в Красноярском крае нашли на улице замерзающую девочку

Полицейские в Красноярском крае нашли на улице замерзающую девочку

Ребёнок находился на улице зимой в тридцатиградусный мороз босиком и в лёгкой одежде. Стражи порядка спасли замерзающего ребёнка от холода. Ситуация, по которой малышка оказалась одна на улице, выясняется.

//В мире

Мария Бутина вышла на связь с родственниками

Мария Бутина вышла на связь с родственниками

Гражданка России Мария Бутина, которая в настоящий момент находится в тюрьме США, вышла на связь с родными. Ранее ее отец сообщил, что молодая женщина уже неделю не разговаривала с близкими.

//Происшествия

В Санкт-Петербурге горит здание Арбитражного суда

В Санкт-Петербурге горит здание Арбитражного суда

Здание Арбитражного суда горит во вторник, 22 января, в Санкт-Петербурге. Согласно последней информации осведомленных источников, возгорание произошло на пятом этаже дома на Суворовском проспекте.

//Авторы АН

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