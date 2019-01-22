За неделю в Приангарье заболели гриппом 70 детей

В Иркутской области увеличивается рост заболеваемости ОРВИ. Так, с 14 по 20 января зарегистрировано 13 тысяч 274 случаев. Диагноз грипп подтвержден у 70 детей.

При необходимости нужно вызывать врача на дом, самолечение недопустимо. Именно врач должен поставить диагноз и назначить лечение, пишет Телеинформ.

Также введен режим ЧС в Забайкальском селе Устье, жители которого уже пять суток остаются без света, передает ОТР.