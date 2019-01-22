Роды на вокзале: Мальчика родители назвали в честь полицейского Олегом

Роды на вокзале. Родившегося мальчика родители назвали в честь полицейского Олегом. "Сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по г. Липецку прапорщики полиции Олег Крутских и Руслан Гасанов помогли фельдшеру принять роды у женщины в здании автовокзала", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



"40-летняя женщина, которая находилась на последних сроках беременности, сообщила полицейским, что у нее внезапно ухудшилось самочувствие. Сотрудники полиции незамедлительно вызвали скорую помощь, однако роды уже начались. Совместно с дежурившим в здании фельдшером полицейские помогли младенцу появиться на свет", - рассказала Ирина Волк.



Прибывшие медики отметили, что оказанная ими помощь была своевременной и квалифицированной. В настоящее время мама и малыш доставлены в родильный дом.



Родившегося мальчика родители назвали в честь полицейского Олегом.