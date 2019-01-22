Сергей Шахрай об изменении Конституции России: не надо лечить насморк гильотиной

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин выступил с предложениями по изменению Конституции РФ. Политик полагает, что в Основном законе необходимо расширить полномочия парламента. Это поможет устранить дисбаланс ветвей власти, который, по мнению Володина, наблюдается в настоящее время.

Инициативу спикера для «Аргументов недели» прокомментировал один из авторов Конституции, доктор юридических наук, профессор МГИМО МИД России и Московского университета МВД России Сергей Шахрай.

Надо различать собственно конституционный диагноз и способы лечения.

Если проблема «дисбаланса власти» существует, то ее надо лечить не внесением поправок в Конституцию или ее пересмотром, а принятием федерального конституционного закона о Федеральном Собрании (Парламенте) и поправками в конституционный закон о Правительстве РФ. Кроме того, можно обратиться в Конституционный Суд, он даст толкование Конституции в этой части. По своей юридической силе такое толкование равнозначно внесению поправок в Конституцию. Можно обратиться в Конституционный Суд в процедуре спора о компетенции (чтобы уменьшить «чрезмерные» полномочия Правительства). Не надо пытаться лечить насморк посредством гильотинирования.

Что касается собственно диагноза. Скорее всего речь может идти о перекосе, нарушении баланса власти не в сторону исполнительной ее ветви (считать, что у нас суперсильное Правительство, довольно трудно), а в сторону Администрации Президента. Этот вопрос Конституцией вообще не регулируется, поэтому решать его надо не поправками в нее, а конституционным законом.

Еще о дисбалансе. Парламенту не надо самому добровольно отказываться от своих полномочий в пользу исполнительной власти (что еще совсем недавно мы неоднократно наблюдали на примере многих федеральных законов).

И наконец, нельзя забывать о самом главном полномочии Парламента – контроле за расходами Правительства. За тем, как Правительство тратит наши налоги. Собственно, исторически институт парламента и возник в Англии именно для осуществления финансового контроля за исполнительной властью. Если наш парламент, засучив рукава, начнет системно и постоянно контролировать расходы Правительства, то о дисбалансе очень скоро все забудут.