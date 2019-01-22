Во вторник, 22 января, высота сугробов в Москве достигла 6 сантиметров. Согласно последней информации синоптиков, причиной является метель, которая поднялась вечером в минувший понедельник.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что метель была весьма значительной, поэтому к утру сегодняшнего дня на улицах существенно прибавилось снега. Как уточняет Агентство городских новостей "Москва" 22 января мощных снегопадов не ожидается.

Во вторник временами будет выглядывать солнце, а уже в среду москвичей и гостей столицы ждет ясная и морозная погода.