Сrash news: В США много преступлений против детей

Создатель телеграм-канала @crash_news рассказал, как они "делают свои новости", а также поделился дальнейшими планами продвижения.

- Сколько по времени существует ваш телеграм-канал и быстро ли он стал популярным?

- Канал существует с октября 2018 года, в декабре перешагнул отметку в 20 000 подписчиков. Насколько канал стал популярным сложно судить, но с уверенностью могу сказать, что своего читателя мы нашли быстро.



- Где вы берете инфоповоды для публикаций?

- Я вот уже 2 года живу в Нью-Йорке, наш главный редактор 50% своего времени проводит в поездках по Европе. Инфоповоды буквально преследуют нас сами. Криминальные новости я беру в основном из местных полицейских сводок (отсюда большое количество новостей на канале именно из США). Некоторые фото и видео мне присылают мои здешние друзья — что-то репостом из соцсетей, но бывает и сами снимают, в таких случаях новость получается абсолютно эксклюзивной и расходится по сети уже с нашего канала.

- Можете ли вы вспомнить какую-либо новость, которая вызвала большой ажиотаж среди аудитории?



- Большой ажиотаж вызвали подробности протестных акций во франции с участием желтых желетов. Мы получили много репостов, в том числе от таких новостников как "Караульный".

- Вы считаетесь "первым и единственным каналом о жестких новостях за бугром". По-вашему, у вас вообще нет никакой конкуренции?

- Очень много хороших каналов, которые оперативно постят новости, но каждого из них есть один или несколько особенностей, которые мы считаем «минусами»:

позиционируют себя как канал зарубежных новостей, но как только выходит хайповая новость из России, в погоне за подписчиками, постят её без зазрения совести

тупо репостят новости информагенств (у нас авторская подача и комментарии)

одинаковые новости во всех каналах (кроме того, что у нас периодически выходят эксклюзивные новости, мы мониторим другие новостные каналы и стараемся не повторяться).

Мы уважаем своих подписчиков и стараемся быть честными сами с бой, поэтом не допускаем вышеописанных ошибок.

- В чем особенность вашего телеграм-канала?

- Довольно много пунктов по этому вопросу уже раскрыто в предыдущих ответах. Хотелось бы отметить, что мы стараемся сделать максимально качественный контент для своих подписчиков и поднять настроение остроумными шутками. Именно с этой целью создавался канал, коммерческая составляющая вторична. Эти слова подтверждает тот факт, что рекламу в своем канале мы стали размещать совсем недавно, в то время как другие монетизируются уже с отметки в 1000 подписчиков.

- Как вы собираетесь развиваться в дальнейшем? Не планируете ли создать собственный сайт?

- Пока не видим в этом смысла, считаем формат телеграм-канала максимально удачным для данного контента.

- Как вы считаете, кто ваша целевая аудитория? Кому вообще может быть интересно читать криминальные новости из-за рубежа?

Это мыслящие самодостаточные люди, уставшие от того шлака, который льется на нас ежедневно официальными СМИ,

- Как часто героями ваших новостей становятся выходцы из России?

- Крайне редко, только в контексте международного резонанса или позиции иностранных СМИ принципиально отличающейся от позиции российских.

- По-вашему, чем отличается криминал за рубежом от нашего, российского?

В США очень много преступлений сексуального характера, в том числе и против детей. Это ужасно и мы стараемся не перегружать этим нашу ленту. В России большинство жестоких преступлений совершаются в состоянии алкогольного опьянения, за рубежом причиной чаще бывают наркотики или психические заболевания.