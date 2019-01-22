Пассажиров Московского метрополитена предлагают отучить от сидения в вагоне "нога на ногу". Соответствующую идею во вторник, 22 января, выдвинули активисты Российской общественной инициативы.

На сайте организации уточнили, что сейчас в метро часто напоминают, что следует снимать рюкзаки со спины. Подобное напоминание необходимо также для того, чтобы граждане не клали ногу на ногу, поскольку это очень мешает другим пассажирам и пачкает одежду.

К настоящему моменту, однако, под этой инициативой свои подписи поставили лишь 169 человек. Чтобы идею рассмотрели на региональном уровне, требуется не менее 100 тысяч голосов.