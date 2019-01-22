Где гуляют и развлекаются на деньги россиян беглые олигархи?

Судя по криминальным сводкам, российские банкиры словно объявили соревнование на то, кто больше сопрёт денег у своих вкладчиков. Все они бегут с награбленным в благополучные западные страны и никто из правоохранительных органов не ставит им препятствий.



Как пишет на своей странице в Facebook известный тележурналист Андрей Караулов, бывший совладелец "Азбуки Вкуса", он же хозяин Азиатско-Тихоокеанского банка Андрей Вдовин объявлен в международный розыск. Спёр, по подсчётам следователей, 13 миллионов долларов.



Илья Юров. Банк «Траст», сбежал в Англию ещё 2,5 года назад. Увёл с собой более 200 миллионов долларов.



Возбуждено также уголовное дело по факту бегства за границу владельца банка "Открытие" и компании O1 Group Бориса Минца. Уже и не удивительно, что уголовное дело появилось в тот момент, когда Минц все свои активы переправил в разные надёжные страны. А сам уже сидел в Шереметьево, готовясь навсегда покинуть страну. Минц увёл за границу не менее 1 миллиарда долларов, хотя знающий народ говорит, что намного больше.



Банкир Анатолий Мотылев сбежал в Лондон. 33 миллиарда рублей обманутых вкладчиков за Мотылева выплатил ЦБ. Состояние Мотылева - 1 миллиард.



Сбежали на Кипр и бывшие владельцы "Промсвязьбанка" и много чего ещё глубоко верующие братья Ананьевы. Дмитрия Ананьева можно видеть вечерами в японском баре лучшего отеля на острове. Там же, на Кипре, и их деньги.



Что уж говорить о Пугачеве, Бородине, Невзлине - они давно там где надо и с чем надо.



И все - все!- успели уйти. Все кто хотел. И все с миллиардами. Тогда на кой нам нужен Росфинмониторинг, который призван всё знать? Кого перехватили? Где сейчас бывшие губернаторы? Чиркунов? Виноградов? В Каннах? В Ираклионе? На Ибице и Лонгави появляются всё новые и новые "русские улицы". В Ираклионе все эти прелестные домики называются "рублёвские мили".



Самый умный, как всегда, Абрамович. Зачем ему израильское гражданство? Как зачем? Потому что умный! Государство в государстве - однако. И никто, вот правда: никто не мешает сегодня этому "государству" свободно перемещаться по белому свету в любую страну.