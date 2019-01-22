Названы самые востребованные профессии прошлого года в РФ

Специалисты провели ряд исследований, проанализировали статистические данные и выяснили, какие профессии были наиболее востребованными в прошлом году. Информацию представили в Министерстве труда РФ.

Согласно последним данным, чаще всего в 2018 году работодатели искали бухгалтеров – 130 802 вакансии (в 2017 году вакансий было 100 684). Популярностью пользовались педагоги профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования – 100 834 вакансии, а также педагоги дошкольного образования — 96 171 объявление.

Как уточняет RT, ссылаясь на слова профессора кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александра Щербакова, высокая востребованность бухгалтеров является позитивной тенденцией. Это свидетельствует о том, что в России появляется больше предприятий, а некоторые организации выходят из тени.