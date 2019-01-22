"Прикол" калининградца обошёлся церкви в 4700 рублей

Житель Калининграда совершил в церковной лавке покупку, за которую расплатился пятитысячной купюрой. Всё бы ничего, если бы ни одно но: деньги оказались фальшивыми.

Калининградец оплатил покупку в 300 рублей в церковной лавке пятитысячной купюрой "Банка приколов", сообщает Газета.Ру. Даже получив сдачу, мужчина не признался в обмане, рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

"В кратчайшие сроки совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы УМВД росгвардейцы задержали ранее судимого гражданина, у которого при себе были обнаружены еще две поддельные купюры", - раскрыли подробности в Росгвардии.