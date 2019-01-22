Министр поведал, почему Чечне можно простить долги за ЖКХ

После начавшейся в обществе шумихи из-за возможности списания Чечне долгов за ЖКХ на 9 миллиардов, Джамбулат Умаров постарался объяснить, чем, на его взгляд, Чечня в этом смысле отличается от других регионов.

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни рассказал, что Чечня - такая же часть Российской Федерации, как и другие регионы, передаёт РИА Новости. Но при этом, касательно вопроса газификации, ситуация не так проста, как кажется на первый взгляд. Умаров заявил, что республика не использовала газ во время боевых действий, потому жители Чечни не должны платить за ресурс, который к ним не поступал.

Напомним, что суд города Грозный обязал компанию "Газпром" списать долги жителей республики за газ общей суммой в 9 миллиардов рублей. Компания не одобрила решение суда и подала аппеляцию. Тем не менее, главы регионов по всей стране начали говорить о списании "невозвратных долгов".