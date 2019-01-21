Спор о выполнении элементарного задания привёл к волне оскорблений

В Twitter появился необычный вопрос, решение которого вызвало ожесточённые споры у пользователей соцсети. Дело в том, что люди попытались выяснить, как правильно рисовать... крестик!

Спросить у подписчиков, как нужно рисовать крестики, решила американка с ником sixers smasey, сообщает Lenta.Ru. Она выложила картинку, на которой представлены восемь вариантов выполнения этой простейшей операции. Но вопрос девушки вызвал спор у пользователей соцсети: оказывается, все рисуют крестики по-разному!

В основном, мнения разделились между теми, кто рисует так, как указано на вариантах 7 и 8, и теми, кто пользуется способами 5 и 6. Что удивительно, люди начали отстаивать свою правоту и убеждать оппонентов в ошибочности их мнения.

"Люди, которые рисуют снизу вверх, так же неправильно крепят свою туалетную бумагу на держатель", - предположил один из комментаторов.

Другой пользователь оказался настолько уверен в своей правоте и удобстве выбранного им метода, что объявил ненормальными тех, кто рисует иначе. "Восемь. Очевидно. Все остальные ненормальные уроды", - заявил он.

Черту в споре подвела сама инициатор опроса. Она подметила, что американцы чаще используют варианты 7 и 8, тогда как англичанам больше нравятся 5 и 6.