Жены чиновников получают больше своих мужей, и глава Крыма - не исключение

Политологи составили рейтинг доходов среди губернаторов российских регионов. Оказалось, жены многих чиновников получают больше своих мужей. Глава Крыма не стал исключением, пишут «Аргументы недели-Крым».

Составляя список, эксперты опирались на декларации глав российских регионов и их супруг, пишет «Информационный портал России 1RRE». По их словам, жены российских губернаторов в большинстве своем зарабатывают больше своих власть имущих мужей. Такую тенденцию политологи отметили и в декларации главы Республики Крым Сергея АКСЕНОВА.

Рейтинг основывался на информации о доходах чиновников в 2016 и 2017 годах. Первое место в списке занял глава Брянской области Александр БОГОМАЗ, семейный бюджет которого в 2017 году составил 945 миллионов рублей. При этом сам губернатор за год заработал из этой суммы лишь 4 миллиона, а остальное принес бизнес его жены. Среди остальных в тройку лидеров также вошли главы Красноярского края и Республики Татарстан.