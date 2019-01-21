Мэр Саранска провёл час на остановке в ожидании автобуса
21 января 2019, 21:08 [ «Аргументы Недели» ]
Мэр Саранска Пётр Тултаев на себе проверил работу городского муниципального транспорта. Глава города целый час не мог дождаться автобуса на одной из остановок.
Глава Саранска лично испробовал городской транспорт и остался не в восторге от его работы. Тултаев час провёл на остановке "Центральный рынок", дожидаясь автобуса, сообщает РИА Новости. Мэр возмущён тем, что в вечерний час-пик в городе так мало муниципальных автобусов и троллейбусов.
"Пересмотрите маршрутную сеть. Выполняйте свою работу так, как положено. Нужна объективность. От того, что вы тут шлифуете, ничего хорошего нет. Потом обижаетесь, что люди вас ругают", - приводит администрация города слова Тултаева.