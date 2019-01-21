Мэр Саранска провёл час на остановке в ожидании автобуса

Мэр Саранска Пётр Тултаев на себе проверил работу городского муниципального транспорта. Глава города целый час не мог дождаться автобуса на одной из остановок.

Глава Саранска лично испробовал городской транспорт и остался не в восторге от его работы. Тултаев час провёл на остановке "Центральный рынок", дожидаясь автобуса, сообщает РИА Новости. Мэр возмущён тем, что в вечерний час-пик в городе так мало муниципальных автобусов и троллейбусов.

"Пересмотрите маршрутную сеть. Выполняйте свою работу так, как положено. Нужна объективность. От того, что вы тут шлифуете, ничего хорошего нет. Потом обижаетесь, что люди вас ругают", - приводит администрация города слова Тултаева.