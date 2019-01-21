На фоне роста магазинных краж в России появился новый тип продуктовых магазинов. Первый магазин, защищающий товар от краж решеткой, похожей на тюремную, обнаружен в Красноярском крае.

За неполный (11 месяцев) 2018 год в России зафиксировано 64,7 тысяч случаев магазинных краж. Благодаря оснащению торговых сетей современным оборудованием и технологиями распознавания лиц эксперты даже составили портрет типичного магазинного вора. В 78% случаев это мужчина, в 60% от общего числа – ему от 18 до 35 лет. Как правило, типичный магазинный вор не имеет постоянного источника дохода и ранее уже совершал подобные либо другие правонарушения. Кроме того, в 30% случаев он находится в состоянии алкогольного опьянения и украдет товар на сумму около тысячи рублей.

Ну а пока крупные торговые сети активно осваивают технологии распознавания лиц, подающие тревожный сигнал охране в случае, если в магазин заходит посетитель из «черного списка», маленькие продуктовые магазины, не имеющие подобных возможностей, защищаются как могут: устанавливают решетки наподобие тюремных, чтобы защитить товар от шаловливых ручонок некоторых «покупателей». Первый такой магазин, судя по сообщениям в соцсетях, появился в Красноярском крае. И если дальше так пойдет, Россия может стать первой европейской страной, в которой магазины оснащаются физической защитой от покупателей.