Патриарх Кирилл станет почетным профессором позже, заявили в РАН

Голосование президиума Российской академии наук по вопросу присвоения звания «почетный профессор РАН» патриарху Кириллу и спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко состоится позже.

Вместо этого президиум РАН на своем заседании 22 января обсудит актуальность действующего положения о присвоении этого звания, рассказали в Академии наук.

«Положение о присвоении звания «Почетный профессор РАН» принималось Академией наук более двадцати лет назад. И сегодня у ряда академиков возникает вопрос, насколько действующее положение отвечает нынешнему статусу академии в свете новых задач, стоящих перед ней. Президиум обсудит необходимость актуализации данного положения», - сообщил сегодня представитель РАН.

При этом в Российской академии наук подчеркнули, что присвоение званий «почетный профессор РАН» патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко ни в коем случае не отменяется: «Всего лишь откладывается», - передает РИА Новости.