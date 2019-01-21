Глава юридического отдела канонической Украинской православной церкви протоиерей Александр Бахов рассказал, почему деньги не должны поступать в новую церковь и как обстоит ситуация на самом деле.

Со слов Бахова, "новая церковь" Украины не зарегистрирована, а потому официально не существует. Следовательно, церковный приход туда поступать не должен. Но, как отмечает протоиерей, деньги всё равно куда-то исчезают.

"Я решил выяснить, что же происходит. И что я увидел? Председатели районных и сельских советов проводят собрания населения, где под лозунгами перехода в православную церковь Украины Константинопольского патриархата меняют подчиненность религиозной общины Украинской православной церкви, а на самом деле происходит "переход" в Украинскую православную церковь "Киевского патриархата", - рассказал Бахов о своих наблюдениях.

Всё чаще начинают появляться сведения, что по всей Украине происходят захваты храмов канонической УПЦ, передаёт РИА Новости. Недавно архиепископ Климент рассказал, что в Чернигове в этом принимали участие местные националисты.