Решение Соединённых Штатов приостановить действие Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности является "юридически ничтожным", заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Он отметил, что такие действия США не являются выходом из ситуации, а проблему нужно решать совместно посредством переговоров.

В США заявили, что страна выйдет из ДРСМД с начала февраля этого года. Изначально об этом в октябре 2018 года объявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп. Поводом явились сомнения американской стороны в соответствии условиям договора российской ракеты.

"Из высказываний официальных американских лиц и из той тональности, которую они держат в диалоге с нами, это вытекает явным образом", - высказал своё мнение Рябков. Он уверен, что таким образом Вашингтон всего лишь ищет способ освободиться от ограничений, которые накладывает на них договор, передаёт Lenta.Ru.