В Доме кино прошло прощание с легендарным оператором Борисом Соколовым

Сегодня в московском Доме кино прошла церемония прощания с Борисом Соколовым – последним фронтовым кинооператором, снимавшим, в том числе, подписание Акта о безоговорочной капитуляции Германии. Борис Соколов, последнее интервью: Война всегда кошмар и ужас…

«Сегодня в Доме кино состоялось прощание с легендарным фронтовым оператором Борисом Соколовым. Церемония прощания с последним оператором Великой Отечественной войны прошла с военными почестями», - сообщили в Союзе кинематографистов.

После церемонии прощания состоялась кремация. Прах Бориса Соколова будет захоронен на Ваганьковском кладбище Москвы, сообщает РИА Новости.

Свое последнее интервью легендарный оператор фронтовой кинохроники дал незадолго до смерти «Аргументам Недели».