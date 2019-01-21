В Ростове водитель пытался догнать свой автобус, но не смог

Водитель из Ростове-на-Дону попытался остановить свой автобус голыми руками. Дело в том, что мужчина по своей оплошности не поставил автомобиль на ручной тормоз.

Автобус, следующий по маршруту №78, прокатился по Ростову-на-Дону без водителя, сообщает РИА Новости. Мужчина не поставил транспортное средство на ручной тормоз, когда выходил из кабины водителя. В итоге автобус самостоятельно поехал по улице города, а незадачливый водитель побежал за ним, всеми силами стараясь хоть как-то затормозить неуправляемую машину.

Случай приключился возле Центрального рынка города. Автомобиль зацепил другой автобус, скамейку и дерево, после чего закончил движение. Пострадавших нет, но ущерб городу составил несколько сотен тысяч рублей.