Уже осенью 2019 года в школах Севастополя могут ввести уроки украинского языка. Правда, в том случае, если будет соответствующий социальный заказ. С таким заявлением выступил Игорь БЕЛОЗЕРОВ, руководитель департамента образования, пишут «Аргументы недели-Крым».

По его словам, власти города введут уроки украинского языка, если об этом их попросят родители школьников.

«Если от них поступит такая заявка, мы будем обязаны создавать условия», — передает слова руководителя департамента образования ТАСС.

Правда, подобных просьб, как отметил Игорь БЕЛОЗЕРОВ, пока не поступало. Зато были введены уроки крымско-татарского языка. На сегодняшний день в Севастополе его изучают 237 ребят: младшеклассники – на уроках, а старшеклассники – факультативно.