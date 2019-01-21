На eBay продают обломки автомобиля принца Филиппа

На eBay появился весьма необычный лот. В продажу выставили обломки машины, на которой герцог Эдинбугский Филипп недавно попал в аварию. Вырученные средства пойдут на благотворительность.

Всего обломков три, стоимость каждого составляет 65,9 тысяч фунтов стерлингов, в пересчёте на российские рубли это около 5 миллионов. В объявлении указано, что это части автомобиля принца с места недавней аварии. Также в описании прикреплены фотографии с места ДТП. Автор не исключает, что на обломках может находиться ДНК мужа Елизаветы II. Вырученные от продажи средства планируется потратить на благотворительность, передаёт Мир24.

Как ранее сообщалось в Аргументах недели, недавно принц Филипп попал в аварию на своём внедорожнике. 97-летний мужчина не пострадал.