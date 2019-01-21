Россия подверглась недетским экспериментам над будущими поколениями

Если посмотреть биографии депутатов Госдумы, то родных детей нет примерно у каждого шестого-седьмого. А по поводу заботы о потомстве все точки расставила депутат-патриот Ирина Роднина, голосовавшая за «закон Димы Яковлева»: «Да, моя дочь живёт в США. А что здесь такого?» Ведь и у большинства коллег по Думе дети тоже не в России. Хотя, скорее всего, приедут зарабатывать, когда подрастут.



Отсюда, наверное, в России прибавились две проблемы к уже имеющимся - детоцентризм и чайлдфри. Любопытно, что когда в 1967 г. в Советском Союзе ввели второй выходной, многие матери были недовольны: надо следить, чтобы муж от такой свободы не запил, надо куда-то девать ребёнка. Возник коллективный запрос на работу детских садов в субботу, а школы зачастую работают в шестидневном графике по сей день.



У детоцентризма именно женское лицо со всеми плюсами и минусами. Мужчина вряд ли готов всё своё время тратить на развитие ребёнка. С другой стороны, его подходы часто более разумны и дальновидны, хотя и суровы. Если он воспитывает в ребёнке самостоятельность и смелость, он не будет требовать не спорить с учителем и не драться с другими детьми. Зато мать с признаками детоцентризма может вовсе не волновать происходящее вокруг: хоть убивать кого-то будут – отвернись, сынок, это не наша семья. Она готова передавить машиной десять чужих детей во дворе, только бы её собственный не опоздал на тренировку по теннису. Отец чаще понимает, что с таким фоном большие проблемы ждут и ребёнка, и страну, в которой он вырастет.



Слово «чайлдфри» в России – почти ругательное. 17, 5% москвичей заявили в ходе опросов, что хотели бы обойтись без детей. Среди чайлдфри очень много 35–40‑летних людей, которые пришли к такой позиции на основании предыдущего жизненного опыта. Большинство чайлдфри – с высшим образованием, не имеют братьев и сестёр.



С таким подходом к детям, которые принимают эстафету поколений, трудно представить, кто завтра встанет у руля страны.



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