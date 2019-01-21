12-летняя Анжела может попасть в Книгу рекордов как самая маленькая девочка

Родители двенадцатилетней Анжелы из Чечни подали заявку в Книгу рекордов России. Дело в том, что их дочь имеет все шансы получить звание "самой маленькой девочки России".

Заявку зарегистрировали с названием "Наименьший рост девочки в России", передаёт РИА Новости. Анжела Ташуева весит около шести килограммов при росте 57 сантиметров. В Книге рекордов России сообщили семье, что раньше девочки с подобными параметрами не подавали заявки на регистрацию.

"Мы подали заявку в пятницу, ее приняли, зарегистрировали под названием "Наименьший рост девочки в России". Представители книги запросили необходимые документы для подтверждения возраста и фотографии. В дальнейшем эксперты произведут точные замеры для фиксации результата", - рассказала мама девочки.

Несмотря на маленький рост, в своих увлечениях Анжела ничем не уступает сверстницам. Как и другие девочки её возраста, она любит косметику, красивую одежду и туфли на каблуках.