Пушков призвал Чубайса признать свой вклад в бедность народа
21 января 2019, 17:07 [ «Аргументы Недели» ]
В полемику, развернувшуюся между официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой и главой «Роснано» Анатолием Чубайсом о бедных россиянах в богатой России включился сенатор Алексей Пушков.
Член Совета Федерации от Пермского края, глава комиссии по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал ответ Анатолия Чубайса на вопрос Марии Захаровой «почему в богатой России люди живут бедно?» Отвечая, Чубайс высказался в том духе, что он был среди людей, которые с нуля строили российское государство и экономику и, конечно же, совершали ошибки на этом великом пути. Он также отметил, что ни в одном из пяти составов правительства, в которых ему довелось работать, не было принято «призывать к ответу предшественников».
«Чубайс напрасно пытается изобразить свои реформы как большой успех. Итог этих реформ и вердикт им – дефолт 1998-го. Евгений Примаков уже начал другую политику. А Чубайс даже бравировал антинародными реформами. Так пусть будет верен себе и признает, что внес свой вклад в бедность народа», - прокомментировал заявления Чубайса Алексей Пушков в своем твиттере.