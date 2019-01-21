Пушков призвал Чубайса признать свой вклад в бедность народа

В полемику, развернувшуюся между официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой и главой «Роснано» Анатолием Чубайсом о бедных россиянах в богатой России включился сенатор Алексей Пушков. Чубайс ответил спикеру МИД Марии Захаровой

Член Совета Федерации от Пермского края, глава комиссии по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал ответ Анатолия Чубайса на вопрос Марии Захаровой «почему в богатой России люди живут бедно?» Отвечая, Чубайс высказался в том духе, что он был среди людей, которые с нуля строили российское государство и экономику и, конечно же, совершали ошибки на этом великом пути. Он также отметил, что ни в одном из пяти составов правительства, в которых ему довелось работать, не было принято «призывать к ответу предшественников».

«Чубайс напрасно пытается изобразить свои реформы как большой успех. Итог этих реформ и вердикт им – дефолт 1998-го. Евгений Примаков уже начал другую политику. А Чубайс даже бравировал антинародными реформами. Так пусть будет верен себе и признает, что внес свой вклад в бедность народа», - прокомментировал заявления Чубайса Алексей Пушков в своем твиттере.