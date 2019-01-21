Бесплатные путевки в Крым жителям башкирского г. Сибай аферисты продают

В социальных сетях распространили информацию о продаже путевок в Крым жителям башкирского города Сибай, которые раньше пообещали предоставить бесплатно. Однако власти утверждают, что это – дело рук мошенников, пишут «Аргументы недели-Крым».

Ранее премьер Республики Крым Сергей АКСЕНОВ во время рабочей поездки в Уфу пригласил 500 детей из Сибая на оздоровление на полуостров. Дело в том, что в городе сложилась сложная экологическая ситуация: местные жители стали жаловаться на запах серы и смог. Причиной, как позже сообщили власти, стало тление руды в закрытом карьере. Сейчас в городе действует режим повышенной готовности.

Замглавы минздрава региона Динара ЕНИКЕЕВА заверила на оперативном совещании, что путевки будут выданы бесплатно, а не за тысячу рублей, как говорится в соцсетях.

«В социальных сетях появилась информация, что якобы очередь и путевки в Крым продаются за тысячу рублей. Я прошу тех, кто это делает, прекратить. Уверяю вас, ни через нас, ни через кого этого никогда не будет. Путевки в Крым в данном случае бесплатные», – цитирует ее «РИА Новости».