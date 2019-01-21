Британская кошка-толстушка снова оказалась в приюте

Самая толстая кошка Великобритании уже в который раз оказалась в приюте. Пушистая красавица снова ищет хозяев, которые готовы приютить её, несмотря на достаточно крутой нрав.

Одна из самых упитанных кошек Британии весит пять килограммов, её зовут Митци и она уже не в первый раз оказывается в приюте для животных. От пушистой толстушки отказался четвёртый хозяин, передаёт РИА Новости.

Как говорят в приюте, Митци не очень уживается с другими питомцами и детьми. Сотрудники считают, что тому виной лишний вес животного. Сейчас кошка находится на специальной диете, до этого её вес составлял около семи килограммов.

"Она немного устает от этого всего. Она словно говорит: отлично, я снова здесь. И я думаю, что это действует на ее моральное состояние, поскольку здесь она не может почувствовать себя дома", - говорит одна из сотрудниц приюта.

По её словам, в приюте Митци любят всё равно. И сотрудники благодарят каждого из бывших хозяев пушистой красавицы за попытку приютить кошку.