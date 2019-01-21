Отдыхаю, когда хочу? Как в Совфеде предложили реформировать новогодние праздники

В Совете Федерации высказали идею о том, чтобы работодатели самостоятельно определяли длительность новогодних праздников для своих сотрудников. Вопрос в том, как при этом организовать работу различных организаций.

Глава комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский рассказал, что возможен вариант, при котором организации сами для себя будут определять график работы в новогодние праздники, сообщает Российская Газета. При этом он уточнил, что рассматривалось даже, чтобы работники определяли себе каникулы самостоятельно, но в этом случае возникли бы определённые сложности.

"Я лично с трудом представляю, как в таком случае можно организовать слаженную работу предприятий, городского транспорта, коммунального хозяйства. Один сотрудник придет на работу, включит тумблер, а напряжение на линию подать некому, так как электрик еще празднует", - пояснил Рязанский и уточнил, что в любом случае подобные инициативы не могут функционировать без должного государственного регулирования.