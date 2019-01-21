МЧС Крыма: водители едут на сложные горные маршруты, игнорируя предупреждения

С начала этого года крымским спасателями пришлось несколько десятков раз помогать автомобилистам, застрявшим в снегу. Как рассказали в пресс-службе республиканского управления МЧС России, из снежных заносов вытащили 29 машин. Основной причиной таких происшествий становится то, что автомобилисты едут на сложные горные маршруты, игнорируя предупреждения спасателей, пишут "Аргументы недели-Крым"

Два случая произошли накануне. В Симферопольском районе Chevrolet Niva застрял в снежном перемете на горной дороге и заблокировал движение другого транспорта. В машине находились четыре человека. Спасатели вытащили авто с помощью лебедки и такелажного оборудования.

Еще один автомобиль застрял в районе Мраморной пещеры. В ВАЗ 2121 находились два человека. Сотрудники «КРЫМ-СПАС» эвакуировали автомобиль с использованием снеговых лопат, такелажного оборудования и лебедки.