В Госдуме предложили повышать премии некурящим работникам

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов выдвинул идею о повышении премий некурящим работникам. Политик порекомендовал работодателям задуматься над подобным нововведением.

Ярослав Нилов отметил, что некоторые сотрудники по десять и более раз в день покидают свое рабочее место, чтобы покурить, передает Агентство городских новостей "Москва".

Политик отметил, что для этого работник должен покинуть здание, выкурить сигарету и вернуться обратно. В общей сложности в течение дня на эти действия уходит примерно час. При этом некурящие сотрудники этот час тратят на выполнение различных заданий, а зарплата у них такая же, как у первых. По мнению Нилова, это несправедливо.