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Компетентность и профессионализм – на должном уровне

21 января 2019, 14:39 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Компетентность и профессионализм – на должном уровне

Председатель комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань принял участие в заседании коллегии Управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу, на котором подводились итоги оперативно-служебной деятельности ведомства за 2018 год.

В мероприятии также участвовали заместитель главы администрации края Алексей Копайгородский, руководители правоохранительных органов региона. Открыл работу коллегии врио начальника УТ МВД России по ЮФО полковник полиции Андрей Рыбинский.

Приветствуя участников заседания от имени председателя Законодательного Собрания края Юрия Бурлачко и всех депутатов кубанского парламента, Андрей Горбань выразил сотрудникам Управления благодарность за нелёгкий, самоотверженный труд, профессиональное исполнение своих обязанностей, а также поздравил с приближающимся столетием транспортной полиции Российской Федерации.

«За истекшие годы многое было сделано для ее становления. В зоне вашей ответственности – защита граждан и общественного порядка на всех видах транспорта, предотвращение противоправных действий и создание условий для безопасного функционирования коммуникаций. Эти непростые задачи вы выполняете во взаимодействии с ведомственными охранными структурами и территориальными органами внутренних дел», – сказал Андрей Горбань.

Председатель профильного комитета ЗСК напомнил, что согласно статистике, за прошлый год Управлением зарегистрировано 1631 преступление, или на 11,4% больше уровня предыдущего года. А показатель раскрываемости на уровне 82,6%, по мнению Андрея Горбаня, свидетельствует о том, что компетентность и профессионализм личного состава находятся на должном уровне.

Андрей Горбань также подчеркнул особую значимость деятельности Управления на транспорте для Кубани, которая постепенно становится «южным транспортным коридором» для всей страны.

На мероприятии наградили отличившихся сотрудников и лучшие подразделения по результатам коллективных соревнований ЛУ (ЛО) УТ МВД России по ЮФО.

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