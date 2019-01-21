Российская долгожительница-рекордсменка ушла из жизни в возрасте 128 лет

В понедельник, 21 января, стало известно, что в республике Кабардино-Балкария скончалась российская долгожительница-рекордсменка по имени Нану Шаова. Пожилая женщина проживала в селе Заюково.

Как сообщается сегодня на официальном сайте регионального правительства, женщина ушла из жизни в возрасте 128 лет. Руководство Баксанского муниципального района республики выразило свои искренние соболезнования родственникам и близким усопшей.

Согласно последней информации, Нану Шаова родилась в 1890 году. В 2017 году долгожительнице вручили сертификат "Книги рекордов России".