Совфед предлагает создать во всех регионах стандарты благополучия пенсионеров

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призывает разработать во всех регионах России стандарты благополучия пенсионеров, предусматривающие расширенную систему гарантий гражданам.

Соответствующее заявление Матвиенко сделала сегодня в рамках заседания оргкомитета третьего Форума социальных инноваций регионов, передает ТАСС.

В Совфеде убеждены, что темы социальной поддержки пенсионеров и создания всевозможных условий для долголетия граждан пожилого возраста должны обсуждаться отдельно. Пока не уточняется, какими способами удастся добиться реализации подобного проекта в регионах.