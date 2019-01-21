Супруги провалились под лед на озере, спасая собак

Супруги провалились под лед на озере Медное в Ленинградской области, спасая двух собак. Два стаффордширских терьера Стеша и Моня пропали второго января в районе деревни Медный завод.

Хозяйка терьеров опубликовала инфрмацию о пропавших любимцах в группе «Питер ищет Стешу и Моню» в соцсети «ВКонтакте».

20 января местные жители супружеская пара увидели собак в районе озера Медное. Они сразу сообщили информацию хозяйке. А сами попытались добраться до собак, но провалились по пояс под лед озера.

Очевидцы вызвали спасателей. На помощь собачникам и животным приехали на снегоходах сотрудники МЧС, пожарные и скорая. И людям, и собакам, оказана необходимая помощь. Терьеры пробыли в лесу около деревни 18 дней, - сообщает mr7.ru.

После блуждания по лесу Стеше и Моне понадобилась донорская кровь для переливания.

Собаки живы и находятся дома.