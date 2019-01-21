В отличие от Конституции и законов, кодекс воровской чести изменить невозможно

В последнее время в молодёжной среде получает распространение опасная субкультура АУЕ (арестантский уклад един). Но слепые её последователи зачастую не понимают, что стоит за этим укладом и принципами воровской чести. Один из воров в законе рассказал "Аргументам недели" на принципах анонимности о воровской неприкосновенности.



Криминалитет в целом и воры в законе в частности всегда были единым организмом. Убрать что-то или кого-то по частям невозможно, как невозможно, ампутируя руку, сохранить в отдельности пальцы пациента. Могут кого-то посадить, но тут же появится сменщик.



Воровское движение в России имеет очень давнюю историю. Ещё Лаврентий Берия пытался изжить в советском обществе такое явление, как «воры в законе», но очень быстро понял, что и ему это не под силу: тюрьмой вора не испугаешь, лагерем – тем более. Уважительная наколка «кот» на воровском плече расшифровывается как «коренной обитатель тюрьмы», чем больше «правильных» ходок, тем выше авторитет. Берия это понимал и решил в воровском мире посеять вражду, т.е. столкнуть воров лбами. Ему это удалось, интриган он был отменный.



«Правильный вор» по понятиям ни при каких обстоятельствах не имел права брать в руки оружие и сотрудничать с людьми в погонах. Но во время войны многим пришлось с автоматами в руках воевать на фронте. Кто-то шёл на это сознательно из-за патриотизма, кто-то, находясь в штрафбатах, выполняя приказ, но важен финал: ты нарушил понятия и называться вором не можешь. Причины в расчёт не брались. Блатной мир раскололся на «чистых» и «нечистых». Началась дикая резня в тюрьмах, лагерях, пересылках. Сколько тогда погибло народу, никто не знает, но… Само воровское движение-то осталось! И живёт до сих пор, приспосабливаясь к жизни и правилам светского общества.



Что касается воровских традиций или принципов, то основные из них остались без изменений: не работать, не сотрудничать с полицией или лагерной администрацией, не иметь собственного жилья, официальной семьи, время от времени «заезжать» на зону, решать возникающие там у сидельцев споры и т.д. Хотя и это не всегда соблюдается. Вор не имеет права козырять своим званием, ведь это не народный артист, грубить, хамить простым людям и тем более – себе подобным, за это с него обязательно «спросят».



Ударивший вора, т.е. надругавшийся над его авторитетом, обязательно будет найден и жестоко наказан. Возможно – убит. Таковы правила сообщества, они придуманы давно, к ним привыкли, по ним живут, изменить их невозможно. В криминальном мире украсть или отнять что-то у такого же, как ты, называется «крысятничеством». «Крыса» – реальный кандидат в «опущенные», либо на тот свет. Губернаторы на украденные деньги покупают авторучки по миллиону баксов, а «правильный» вор даже угла своего не имеет.



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